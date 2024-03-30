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مدن وعواصم العالم تنتفض نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي عليها

مدن وعواصم العالم تنتفض نصرة لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي عليها
السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ176 على قطاع غزة.

العالمفلسطين المحتلة

ووبحسب وكالة"وفا"الفلسطينية، فقد شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الفرنسية باريس، ومدينة آرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، ومدينة ميلانو الإيطالية، وهلسنبوري السويدية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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