الفصائل الفلسطينية تقيم مؤتمرا في دمشق تحت هذا العنوان..

العالم - مراسلون

"طُوفان الاقصى نحو التحرير" تحت هذا العنوان اقام شباب فلسطين مؤتمر القدس هذا العام، بحضور رسمي ودبلوماسي لعدد من سفارات الدول الداعمة لفلسطين.

بإسم الذين قضوا و بإسم كل شهداء المقاومة، طالب الشباب في مؤتمرهم كل احرار العالم بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله، كما ادانوا التطبيع مع العدو الصهيوني معتبرين انه خيانة لدماء الشهداء.

وقال مسؤول الهيئة الشبابية في جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية محمد مسعود للعالم: "إن التوجه العام لهذا المؤتمر للتأكيد على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والعربي والإسلامي والخروج من قوقعة لا يزال العالم العربي والإسلامي يمكث فيها تجاه الشعب الفلسطيني؛ لذا نحن اليوم نطالب الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفسطيني".

وقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد للعالم: "اليوم الشباب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى بقيادة المحور، نتحدث اليوم عن السيد علي خامنئي، السيد حسن نصر الله، والسيد عبدالملك الحوثي وقادة المقاومة الفلسطينية،وكل هؤلاء هم رموز حقيقيون لشباب الفلسطيني".





"لا يُهزم من يقاتل"، هذا شعار يؤكد عليه الشباب الفلسطيني الذي وجه التحية لاهل قضيته، لايران وسورية، حزب الله وللمقاومة العراقيه واليمنية على الدعم الكبير لقضية الشعب الفلسطيني، معاهدين كل الشرفاء انه مهما بلغت حجم التضحيات ، هذا الطوفان لن يتوقف حتى التحرير.

نحن لا نتضامن مع قضية فلسطين نحن أهلها، هكذا يعبر محور المقاومة وكل شرفاء العالم هذا العام مع فلسطين بالدم والسلاح.