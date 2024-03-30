فيديو خاص: هكذا أحيا فلسطينيو عام 48 يوم الأرض الخالد

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48 عاما على ذكرى يوم الأرض الخالد والذي يتزامن مع العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة حيث أحيا فلسطينيو عام 48 الذكرى بزيارة أضرحة الشهداء ومسيرات جابت مدينتي سخنين ودير حنا بمنطقة البطوف تحت شعار وقف الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وبحضور كافة الحركات والاحزاب العربية بداخل المحتل كان مهرجان مركزي بدير حنا رافعين علم فلسطين وشعار واحد في يوم الارض أوقفوا الحرب على غزة ومهما فعلتوا لن نترك هذة الارض والتاريخ يثبت ذلك منذ نكبة عام 48 بقينا بهذة الارض رغم كل مخطاطات التهجير والتهويد.



وتعود أحداث يوم الارض الفلسطيني الى الثلاثين من أذار مارس عام 76 بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الاف الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة في الجليل وكان ذلك سبب لأحداث يوم الارض وسقوط الشهداء.