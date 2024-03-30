السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤
٠٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: هكذا أحيا فلسطينيو عام 48 يوم الأرض الخالد

السبت ٣٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أحيا فلسطينيو عام 48 في الداخل المحتل يوم الأرض الخالد بحضور جماهيري واسع تحت شعار 'الأرض لنا، وأوقفوا الحرب على غزة'.

العالم - مراسلون

48 عاما على ذكرى يوم الأرض الخالد والذي يتزامن مع العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة حيث أحيا فلسطينيو عام 48 الذكرى بزيارة أضرحة الشهداء ومسيرات جابت مدينتي سخنين ودير حنا بمنطقة البطوف تحت شعار وقف الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


وبحضور كافة الحركات والاحزاب العربية بداخل المحتل كان مهرجان مركزي بدير حنا رافعين علم فلسطين وشعار واحد في يوم الارض أوقفوا الحرب على غزة ومهما فعلتوا لن نترك هذة الارض والتاريخ يثبت ذلك منذ نكبة عام 48 بقينا بهذة الارض رغم كل مخطاطات التهجير والتهويد.


وتعود أحداث يوم الارض الفلسطيني الى الثلاثين من أذار مارس عام 76 بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الاف الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة في الجليل وكان ذلك سبب لأحداث يوم الارض وسقوط الشهداء.

روابط ذات صلة

الفصائل الفلسطينية تقيم مؤتمرا في دمشق تحت هذا العنوان..

في ذكرى يوم الأرض.. ما هي رسالة أهالي غزة للعالم؟