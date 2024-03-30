الرئيس رئيسي : سعادة الانسان مرهونة باتباع ايات القران الكريم

العالم _ إيران

"اية الله رئيسي" ادلى بهذا التصريح، مساء اليوم السبت، خلال الحفل الـ 29 لتكريم خدمة القران الكريم الذي اقيم على هامش المعرض الدولي الـ 31 للقران الكريم المقام في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران.

وفي اشارة الى الجهود والمبادرات والابداعات التي تجسدت من خلال تنظيم معرض طهران الدولي للقران الكريم هذا العام، ثمن الرئيس الايراني جهود خَدمة القران الكريم الذين قضوا عمرهم في سياق الترويج للقران الكريم وفهم اياته ومعارفه السامية.

كما لفت الى النظام السياسي الذي تاسس في ايران الثورة، القائم على ركيزتي "الجمهورية" و"الاسلامية"، قائلا : ان الشعب الايراني اختار مساره بقيادة الامام الخميني (رض)، ان يتخلل القران الكريم في صلب حياته وعليه صوّت (في 1 نيسان 1979م) بـ "نعم" لصالح تاسيس "نظام الجمهورية الاسلامية" في بلاده.

ومضى السيد رئيسي الى القول : ان هذا الشعب الابي شاء ان يسود الاسلام وايات الذكر الحكيم، حياته الفردية والاجتماعية والعمل بها.