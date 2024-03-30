أميركا تزود كيان الاحتلال بشحنات سلاح جديدة، واستهداف القوات الدولية في لبنان

العالم - بانوراما

كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة جو بايدن وافقت على بيع أسلحة جديدة للكيان الإسرائيلي بقيمة مليارين ونصف المليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية أن واشنطن ستسلم جيش الاحتلال 25 طائرة حربية من نوع إف 35، إضافة إلى 1800 قنبلة غير موجهة من طراز إم كي 48، وخمسمئة قنبلة من طراز إم كي 42.

الملف الثاني: قالت مصادر عسكرية لبنانية إن ثلاثة ضباط من قوات اليونفيل الأممية العاملة في جنوبي لبنان أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم قرب بلدة رميش جنوبي لبنان.



وكشفت المصادر أن الجرحى هم ضابط نمساوي، وآخر نرويجي، وضابطة تشيلية، إصابتها حرجة. وقالت المصادر إن الضباط شعروا بأن مسيرة إسرائيلية تلاحقهم، وحاولوا الترجل من سيارتهم قبل قصفها.

المصادر أضافت أن عملية الاستهداف جاءت بعد قيام الضباط بتفقد خط الهدنة عند الحدود مع فلسطين المحتلة. هذا وتم نقل الضباط الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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