شؤون الأسرى: أكثر من 9 آلاف فلسطيني اسير في سجون الاحتلال

العالم _ فلسطين

وأشارت هيئة الأسرى، في بيان إلى أن الحصيلة لا تشمل كافة المعتقلين من غزة الذي يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

ويواصل الاحتلال شن حملات اعتقال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة أكثر من 7870، شملت ممن أعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقًا.

وأكد البيان، أن عمليات الاعتقال تصاعد في جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، وانتهجت قوات الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وإدارة السجون، جرائم تعذيب ممنهجة ومروعة، وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، إلى جانب سياسة التجويع، والعزل المضاعف الذي فرضته على الأسرى، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى ما كشفه إعلام الاحتلال عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، كما كشف مؤخرًا عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة.

وأكد البيان أن الاحتلال يرفض الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، كما واعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.