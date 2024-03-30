غزة وتجاهل كيان الاحتلال للقرارات الدولية..

العالم - باختصار

أبرزها.. قرار الجمعية العامة 194 عام 1948 بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقرار مجلس الأمن 242 عام 1967 الداعي لإنسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي احتلتها بالحرب.

الكيان تجاهل أيضا إتفاقيتي أسلوا 1 وأسلو2 بالتسعينيات مع منظمة التحرير الفلسطينية.

التنصل الصهيوني من إتفاقيتي أسلو جاء رغم كونهما الحد الأدني من المطالب الفلسطينية.

قبل عامين.. مزق مندوب الكيان بالمنظمة الدولية بصلافة توصية لمجلس حقوق الإنسان حول غزة.

ومن هنا يتضح للعيان المعنى العميق لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا حول غزة.

غوتيريش.. همجات حماس لم تحدث من فراغ، ولا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي ترتكبه بغزة.

غوتيريش أشار ضمنيا في الواقع لتراكمات ظلم الاحتلال على مدة عقود للفلسطينيين.

العالم ما كان ليشهد جرائم الإبادة بغزة اليوم لو كانت المنظمة الدولية قد ألزمت الكيان بقراراتها.

الكيان شن 5 حروب رئيسية على غزة منذ عام 2008 أوقعت آلاف الشهداء الفلسطينيين.

الكيان يواصل مشاريعه الإستيطانية بالضفة رغم أن القانون الدولي يصفنها أراضي محتلة.

إن غزة تشهد إبادة جماعية للشعب الفلسطيني إذ راح ضحيتها منذ 7 أكتوبر أكثر من 7000 مدني فلسطيني.

من بينهم 4500 طفل وإمراة ومسن إلى جانب 17500 مصاب بين المدنيين.