مفاوضات الهدنة بالقاهرة هل من جديد.. والإنتخابات البلدية بتركيا دورها وأهميتها

العالم - بانوراما

من جانب اخر كشفت مصادر عبرية عن مواقفة كيان الاحتلال على تبادل معتقلين فلسطينيين بجثتي جنديين إسرائيليين لدى حماس منذ عام 2014.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اغلاق صناديق الاقتراح في الانتخابات البلدية التركية ,وبدات عملية فرز الاصوات، وذلك بعد منافسة قوية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة للفوز ببلدية إسطنبول.



وجرت الانتخابات في واحد وثمانين إقليما، مع سعى الحزب الحاكم لاستعادة السيطرة على انقرة وإسطنبول من يد حزب الشعب الجمهوري المعارض المعارض ورئيس بلديتها الحالي، أكرم إمام أوغلو.

وتساهم عدة عوامل في نتائج الانتخابات ابرزها المشاكل الاقتصادية الناجمة عن التضخم المستفحل الذي يقترب من سبعين بالمئة، بالاضافة الى تقييم الناخبين الأكراد والإسلاميين لأداء الحكومة وآمالهم في التغيير السياسي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.