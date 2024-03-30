من قلب بريطانيا.. مئات الآلاف يهتفون لغزة +فيديو

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وجاءت المظاهرة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وللدعوة إلى وقف جميع أشكال العنف والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

في أعقاب الإقبال الهائل على المظاهرات الوطنية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني والداعية اوقف اطلاق النار في غزة، مئات الآلاف مجددا في شوارع بريطانيا تظاهروا لوقف الابادة الجماعية المرتكبة في غزة على أيدي جلاوزة الاحتلال الاسرائيلي.

انطلقت المسيرة بالهتافات والاعلام الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض الموافق لعيد الفصح المحيد واقتراب حلول يوم القدس العالمي في الجمعه الاخيرة من شهر رمضان المبارك.



وحث المتظاهرون والمنظمون على ضرورة وقف كافة اشكال الغطرسة والهيمنة الاسرائليية بدعم امريكي وغربي يعطي الغطاء لشن هجمات غير مبررة في غزة واليمن والشرق الاوسط.