باكستان.. مسيرات للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة + فيديو

العالم - باکستان

شارك في هذه التظاهرة عشرات الآلاف من أهالي مدينة كراتشي وأعربوا عن تضامنهم مع شعب غزة المضطهد و نددوا جرائم الكيان الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال، برعاية أنصار الصهيونية العالمية وخاصة الولايات المتحدة.

وأعلن المشاركون في هذه المسيرة الضخمة ضرورة بذل جهود عملية من قبل الدول الإسلامية، وخاصة حكومة باكستان، لوقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن إرسال مساعدات إنسانية فورية إلى فلسطين.

وأعلن بعض المتحدثين في هذه المسيرة، الرافضين لحل الدولتين في القضية الفلسطينية: أن الباكستانيين لا يعترفون بإسرائيل بأي شكل من الأشكال.