في مجزرة جديدة عند دوار الكويت.. الاحتلال يجدد استهداف لجان غزة العشائرية

العالم - فلسطین

أفادت مصادر خبرية بارتقاء 17 شهيداً، وإصابة 30 شخصاً، في قصف إسرائيلي على اللجان الشعبية والعشائرية عند دوار الكويت في مدينة غزة، بحيث كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية لتوزيعها على العائلات في القطاع، مساء السبت.

ويواصل الاحتلال استهداف العشائر واللجان الشعبية في إطار عرقلة الجهود الفلسطينية لتنظيم المساعدات، ومن أجل محاولة فرض "التنسيق معه" في هذا الشأن.

يُذكر أنّ الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في غزة شدّدت على أنّ الاحتلال اغتال عدداً من المنتسبين إليها في أثناء انتظارهم تسلّم المساعدات الإنسانية، قبل أيام، عند الدوار نفسه.

وأكدت الهيئة الفلسطينية أنّ خطوة الاحتلال تعبّر عن مدى عجز الكيان الإسرائيلي وفشله في ضرب وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية، مشدّدة على أنّ مكونات العشائر في قطاع غزة "تعمل على قلب رجل واحد"، وهي تحرّم أي تواصل مع الاحتلال مهما كلف الثمن وعظمت التضحيات.

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ويستمر الاحتلال، لليوم الـ176 من عدوانه، في شنّ استهدافات لمناطق قطاع غزّة، وتعرّض محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة، لقصف إسرائيلي عنيف.

وشنّ الاحتلال غارة جوية عنيفة على منزل في بركة الوز في مخيم المغازي وسط القطاع، ووصل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى في إثر استهداف الاحتلال بالقرب من جسر وادي غزة في شارع صلاح الدين.

واستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية سواحل مخيم النصيرات وسط القطاع أيضاً، واستهدف الاحتلال شمالي المخيم وشرقي مخيم البريج بالقصف المدفعي.

وأفادت مصادر بوقوع إصابتين من جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو لبدة في حي الجنينة، شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت أنّ طائرات الاحتلال قصفت عدة مناطق في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، حيث شنّت أيضاً سلسلة غارات جنوبي شرقي خان يونس.

وتحدّث مراسل العالم عن إصابات من جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المجايدة في حي المواصي، غربي مدينة خان يونس.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على المناطق الشرقية لبلدة جباليا، شمالي القطاع، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شارعي السكة وصلاح الدين.

وأكد المراسل وقوع إصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي جنوبي حي الزيتون في مدينة غزة.