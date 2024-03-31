اعتقالات واسعة في الأردن تطال شخصيات بارزة وسيدات

العالم - الأردن

وذكرت مصادر أردنية أن الأجهزة الأمنية اقتحمت منزلي النقابي البارز ميسرة ملص، والباحث في الشؤون المقدسية زياد ابحيص، واعتقلتهما، بعد تفتيش منزليهما.

وفي سياق متصل، قال مصدر إن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة مشاركات في المسيرة الحاشدة قرب السفارة الإسرائيلية.

أوضح المصدر أنه عرف من بين المعتقلات "إسراء خلفات، نور حمدان، إسراء خريسات".

وقال مسؤولو الأمن في المظاهرة، إن وقت الاعتصام سينتهي في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ليبدأ حينها عناصر الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة.

ومنذ يومين، تغيرت اللهجة الرسمية في الأردن تجاه المظاهرات، وبدأ التحريض الرسمي ضد المشاركين في الاعتصامات اليومية.

وطالب كتاب أردنيون بضرورة استخدام "القبضة الأمنية" ضد المتظاهرين، بدعوى أنهم يحرضون على "الفوضى" في البلاد!