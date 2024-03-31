سفير إيران بالأمم المتحدة يلتقي أميرعبداللهيان في طهران

وأكد أميرعبداللهيان في هذا اللقاء، على أهمية الدور المؤثر للجمهورية الإسلامية وحضورها الفاعل في الصعيد الدولي.

كما لفت إلى ضرورة الاستفادة من طاقات الأمم المتحدة في سياق الأهداف والمصالح الوطنية، وبما يصب في مسار توجيهات قائد الثورة الإسلامية والأطر والمؤشرات التي اعتمدها سماحته لاسيما تسخير الدبلوماسية الدولية والدبلوماسية العامة وإضفاء الشفافية المقنعة عليها وذلك وفقا للمعايير الوطنية ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد.

من جانبه قدم السفير إيرواني شرحا حول آخر المستجدات والتطورات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأيضا نشاطات البعثة الإيرانية في الصعيد الدولي والمنظمات المنظوية تحت الأمم المتحدة.