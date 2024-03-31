شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية لإفادتها، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بقصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وعاودت آليات الاحتلال التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

وأعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا، و98 مصابا، خلال ال 24 ساعة الماضية.

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية مراح رباح

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لقرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسبل للدموع باتجاه منازل المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية لـ(وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة، من عدة محاور وسط إطلاق نار وانتشار واسع، وأعمال تجريف في شارع السوق، كما داهمت عددا من المنازل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نشرت عددا من القناصة فوق أسطح المنازل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس، دون تسجيل أي اعتقال.

الاحتلال يقتحم قرية المعصرة جنوب بيت لحم

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

وأفاد الباحث في شؤون الاستيطان حسن بريجية لمراسل (وفا)، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل شقيقة الاسير المحرر علي بريجية وعبثت بمحتوياته، دون أن تعتقل احدا.