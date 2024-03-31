الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدين إرسال إدارة بايدن شحنات أسلحة جديدة للاحتلال

حماس تدين إرسال إدارة بايدن شحنات أسلحة جديدة للاحتلال
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة حماس بشدّة عزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إرسال شحنات جديدة من الأسلحة تتضمّن قذائف وطائرات حربية، إلى الكيان الصهيوني المجرم.

وقالت حماس في بيان لها: إن ذلك يؤكّد الشراكة الكاملة لهذه الإدارة في حرب الإبادة الوحشية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت على أن إصرار إدارة الرئيس بايدن على موقفها المنحاز والداعم سياسياً وعسكرياً بلا حدود، للاحتلال وسياساته الفاشية، التي تسعى لإبادة شعبنا وتهجيره عن أرضه؛ يؤكّد كذب المواقف الأمريكية حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، والكارثة التي تسببت بها آلة القتل الصهيونية المدعومة أمريكياً، وبأن ما تطرحه من أفكار لحماية المدنيين، إنّما يهدف إلى التضليل والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بضرورة فرض حظر كامل على توريد السلاح للكيان الصهيوني المجرم، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف العدوان، وصولاً إلى محاسبة الاحتلال وقادته على ما اقترفوه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.

روابط ذات صلة

مقررة حقوق أممية: لا حجة أخلاقية تبرر بيع أسلحة لكيان الاحتلال