شاهد.. ايران تحتفل بيوم الجمهورية الاسلامية

العالم - مراسلون

يحتفي الشعب الايراني كل عام بمناسبة الملحمة العظمی التي سطرها في الاول من نيسان/ابريل ذكری تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية في ايران عبر الاستفتاء العام الذي دعا اليه مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل عام 1979.

وقالت سيدة ايرانية لقناة العالم:"شاركت في الاستفتاء العام آنذاك كل القوميات وبلغت نسبة التصويت الـ98 بالمئة بـ"نعم" لقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وقد لبی الشعب الايراني نداء الامام الراحل عبر مشاركتهم الفاعلة في الاستفتاء وبأغلبية ساحقة، حيث صوت 98 بالمئة من الايرانيين بنعم لصالح تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاول من نيسان/ ابريل عام 79 من القرن الماضي، ليخلدوا ملحمة جماهيرية منقطعة النظير في تاريخ الثورة الاسلامية.

وقال مواطن ايراني لقناة العالم:"يوم الجمهورية الاسلامية هو يوم يظهر لنا بأن هذا النظام يحظی بدعم شعبي واسع وتتكرر هذه المواقف عند حضور الشعب في الانتخابات والمسيرات والمناسبات الوطنية وغيرها. وفي مواجهة الحظر الاميركي نشاهد التلاحم مازال علی مبادئه وعلی عهده الذي عاهده مع مفجر الثورة الاسلامية".

وأكد الشعب الايراني للعالم أجمع بحضوره الحاسم في هذا الاستفتاء باعتباره اول اقتراع في تاريخ نظام الجمهورية الاسلامية ان حقبة التدخل الاجنبي في شؤونه الداخلية، قد وقت من دون رجعة.

هذا اليوم هو ذكری الاستفتاء الشعبي لتأسيس الجمهورية الاسلامية في ايران ويعتبر هذا اليوم تجسيداً حقيقياً لإرادة الشعب الثائر في تحقيق العزة الاسلامية وتحديد مصير بلاده.