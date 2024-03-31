جيش الاحتلال يكرر استهداف منتظري المساعدات في غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في ديرالبلح أن الجيش الإحتلال قام بإطلاق القذائف وإطلاق النار تجاه عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأکد مراسل العالم ان عدداً قليلاً من الشاحنات تدخل من شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة وتصل الی مناطق الشمال لتقوم هناک جهات شعبية فلسطينينة متطوعة لتنظيم توزيعها علی السکان لضمان وصولها لأکبر قدر ممکن من المواطنين. وقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي اللجان الشعبية والعشائرية المختصة بتأمين المساعدات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الإحتلال قوافل المساعدات في غزة، فخلال الشهور الماضية استهدف جيش الإحتلال منتظري المساعدات واللجان الشعبية المشرفة على توزيع المساعدات عند دوار الكويت وتسبب ذلك في مقتل وإصابة العشرات.