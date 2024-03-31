رئيسي وقاليباف وأمير عبداللهيان يهنئون بفوز منتخب سيدات إيران

العالم - إيران

وفي رسالة له هنأ إبراهيم رئيسي الشعب الإيراني والوسط الرياضي، وخاصة سيدات الرياضة الإيرانيات على الانتصار القوي والفوز باللقب الثمين لمنتخب سيدات إيران الوطني لهوكي الجليد في بطولة آسيا وأوقيانوسيا.

وفي رسالته أکد الرئيس رئيسي على أن: هذا التألق الواعد الذي تحقق بأربع مباريات دون هزيمة، هو شهادة واضحة على قدرات ومزايا المرأة الإيرانية الجديرة معربا عن أمله في استمرارية نجاح وتميز سيدات الرياضة الإيرانيات في المسابقات الرياضية الأخرى مع التخطيط والرعاية الخاصة من المسؤولين الرياضيين في البلاد.

کما توجه بأصدق التهاني لجميع اللاعبين والمدربين الوطنيين وغيرهم من المشاركين في هذه الرياضة الاحترافية الجذابة والمثيرة على هذا الفوز المشرف متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق.

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: المرأة الايرانية أثبتت كفاءتها وقدرتها

وبدوره هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف بفوز منتخب سيدات إيران لهوكي الجليد ببطولة آسيا مؤكدا على أن المرأة الإيرانية أثبتت كفاءتها وقدرتها في مجال المسابقات الدولية عدة مرات وأکدت أمام الملأ أنها تصل بإرادتها وإصرارها إلى قمة الفخر والاعتزاز، متمنيا دوام النجاح والتفوق للمرأة الإيرانية في مختلف المجالات.

أميرعبداللهيان يهنئ منتخب هوكي الجليد للسيدات على البطولة التي حققها

من جانبه هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات على فوزه بالبطولة.

وكتب حسين أميرعبداللهيان على منصة X: "تهانينا للاعبات والجهاز الفني لمنتخب هوكي الجليد الايراني للسيدات على فوزهن ببطولة آسيا والمحيط الهادئ."

وأضاف: أدعو الله عز وجل المزيد من النجاح لنساء وفتيات هذا الفريق الفخور وسائر الرياضيين في بلادنا.

وقد أحرز منتخب هوكي الجليد الإيراني للسيدات لقب بطولة آسيا وأوقيانوسيا في قرغيزستان بعد أن فاز على منافسه الفلبيني بنتيجة مشرفة (4-0).

وكان المنتخب الإيراني قد أحرز المركز الثاني وفاز بلقب الوصافة في البطولة ذاتها خلال العام الماضي.