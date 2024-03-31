تركيا تصوت في انتخابات بلدية حاسمة.. وإسطنبول مركز التنافس

العالم - تركيا

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الساعة 7:00 (4:00 ت غ) الأحد في شرق تركيا، على ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، فيما بدأت عمليات التصويت في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وفي غرب تركيا بعد ذلك بساعة، ويتنافس في الانتخابات 34 حزباً وعشرات المرشحين المستقلين.

وتنتهي عملية التصويت في الولايات التي بدأت في شرق تركيا عند الساعة الرابعة بعد الظهر، على أن تنتهي في بقية الولايات عند الساعة الخامسة بعد الظهر، قبيل الانتقال إلى عملية فرز الأصوات، وصولاً لإعلان النتائج الأولية مع ساعات الليل.

وألقى إردوغان (70 عاماً) بكل ثقله في الحملة الانتخابية فجاب البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحياناً إلى 4 مهرجانات في اليوم.

وتتجه الأنظار نحو مدينة إسطنبول، لأن من يسيطر على إسطنبول المدينة الأوروبية الأكثر اكتظاظاً بالسكان يسيطر على تركيا، أو يكاد.