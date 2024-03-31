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تسريب صوتي لحكومة بريطانيا: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي!

تسريب صوتي لحكومة بريطانيا:
الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة “أوبزيرفر” تقريراً أعدّه المحرر السياسي جاء فيه أن المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية قالوا إن "إسرائيل" تخرق القانون الدولي، حسبما كشف تسريبٌ صوتي من حزب المحافظين.

العالم - فلسطين

وفي حديث لرئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم أليشا كيرنز، أثناء حملة جمع تبرعات لحزب المحافظين، قالت إن النصيحة القانونية للحكومة تعني أنه يجب عليها التوقف حالاً عن بيع الأسلحة لـ"إسرائيل".

ونصّت النصيحة القانونية التي تلقّتها الحكومة من محاميها على أن تل ابيب خرقت القانون الدولي الإنساني في غزة، وأن الحكومة البريطانية لم تعلن عن هذه النصيحة للرأي العام، وذلك حسب تسجيل مسرّب حصلت عليه صحيفة “أوبزيرفر”.

وتظهر تصريحات كيرنز، التي صدرت عنها في 13 آذار/مارس، أنها على تناقض مع إنكار ومراوغة الحكومة حول الموضوع.

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