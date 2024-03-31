فيديو خاص: آخر ما وصل عن استشهاد صحفي آخر في القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان القصف متواصل حتى الآن على مناطق مختلفة من دير البلح والمحافظة الوسطى، والمستشفيات لم تعد قادرة على تحمل الأعباء الكبيرة جراء ذلك.

وتابع ان جيش الاحتلال يكثف ايضا قصفه وغاراته على منطقة النصيرات، فيما وصل عدد من الشهداء الى المستشفى من بلدة القرارة في مدينة خانيونس بفعل الاستهداف المدفعي المتواصل على المدينة.

واوضح مراسل العالم: كما وصل الى مستشفى غزة الاوروبي في المناطق الشرقية لخانيونس 14 شهيدا من مدينة حمد ومحيط مستشفى الامل ومستشفى الناصر ومنطقة البلد والقرارة.

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