وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الإيراني آخر التطورات في غزة

العالم - مصر

وفي هذه المحادثة، استعرض وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية التطورات الإيجابية في الأشهر الأخيرة في العلاقات الثنائية وناقشا سبل تطوير العلاقات بناءً على إرادة القادة السياسيين في البلدين على أساس نتائج الاجتماع الهام الأخير بين الوزيرين في جنيف.

وفي هذا الإطار وعقب اللقاء المهم بين رئيسي إيران ومصر في الرياض، اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات واللقاءات من أجل تطوير وتحسين العلاقات بين طهران والقاهرة.

كما استعرض سامح شكري وحسين أميرعبداللهيان آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الهمجي على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء استمرار قتل النساء والأطفال والمدنيين الفلسطينيين والوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

وشدد الجانبان على مواصلة الجهود والتحركات السياسية والدبلوماسية من أجل الوقف الفوري لهجمات الكيان الإسرائيلي المجنونة على غزة، وخاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وضرورة إرسال مساعدات إنسانية دولية واسعة النطاق إلى سكان قطاع غزة بأكمله.

وفيما أعربا عن معارضتهما لأي خطة للصهاينة للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، شدد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر على ضرورة اتخاذ المنظمات الدولية إجراءات فعالة لمنع غزو كيان الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتأكيدا على أهمية دور المقاومة في فلسطين، وصف أميرعبداللهيان الزيارة الرسمية الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة إلى طهران بالزيارة المهمة.