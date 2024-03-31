فيديو خاص: هل استهداف سيارة في كونين جنوب لبنان عملية اغتيال؟!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الغارات الاسرائيلية بدأت عند ساعات الظهر بغارتين استهدفت منزلا في بلدة الخيام ما ادى الى وقوع اصابات طفيفة بين المواطنين، فيما شن الاحتلال غارتين على بلدة ميس الجبل وغارتين على بليدا وغارة على رب ثلاثين وغارة على مركبا.

وتابع ان الابرز اليوم غارة شنها الاحتلال بإحدى مسيراته على سيارة في بلدة كونين ما ادى الى ارتقاء شهيد على طريق القدس.

واشار مراسل العالم الى ان المقاومة ايضا ردت على الاحتلال بسلسلة من العمليات النوعية استهدفت فيها مرابض مدفعية وانتشار جنود الاحتلال في مزرعة براختا وهي احدى المزارع الاربع عشرة في مزارع شبعا المحتلة.

واوضح ان المقاومة قامت بالعملية بالمسيرات الهجومية وادت الى تحقيق اهدافها وقتل وجرح العديد من جنود الاحتلال.

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