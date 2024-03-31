إصابة 3 صهاينة بجروح خطيرة في عملية طعن في أسدود.. فيديو

العالم - الاحتلال

وقال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي)، إنه "عند الساعة 10:57 مساء ورد بلاغ عن وقوع عدد من الجرحى في عملية طعن في مول فريندلي في شارع جان يفني، وأصيب 3 أشخاص بجراح خطرة".

من جهتها، قالت شرطة الإحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه "تم قتل منفذ عملية الطعن في "غان يفني" شرقي أسدود ، وجار البحث عن مشتبه به ثان"، مشيرة إلى سقوط 3 مصابين بجروح خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن عملية طعن وقعت في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، أدت لإصابة شخصين إسرائيليين.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية: "هجوم مشتبه به، وإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث".

وأشارت إذاعة جيش الإحتلال، إلى أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.

فيما أكدت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها "يقدمون العلاج الطبي وأحالوا شابا يبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى سوروكا في حالة طفيفة، مصاب بطعنة في جسده".