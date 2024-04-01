قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتعتقل طفلا جنوب بيت لحم

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باقتحام اكثر من 20 آلية عسكرية المدينة من معبر الطيبة التجاري جنوب طولكرم، مرورا بضاحية ارتاح باتجاه الحي الغربي ودوار خضوري غرب المدينة.

وأضاف المصدر، ان آليات الاحتلال جابت وسط مدينة طولكرم، وتحديدا ميداني جمال عبد الناصر والشهيد ثابت ثابت، وشارعي نابلس وباريس، قبل أن تتوجه الى شارع الحدادين.

وداهمت قوات الاحتلال محلات عائلة الطاهر للأدوات الكهربائية في الشارع المذكور وفتشته وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل الاسير المحرر علاء شريتح (الطاهر) في حي الاسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة واعتقلوا زوجته للضغط عليه لتسليم نفسه، علما أنه جرى في مرات سابقة اعتقالها الى جانب امه وعدد من أشقائه واستجوابهم والتحقيق معهم

الاحتلال يعتقل طفلا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وقبيل فجر اليوم الاثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي،طفلا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وافاد مصدر محلي لمراسل (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد خالد موسى (15عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في حارة دار موسى في البلدة .

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة البوابة وقرب حارة دار موسى على الشارع الرئيس القدس-الخليل، واقتحمت حارة دار صلاح وسط الخضر وتمركزت قرب منزل الشهيد محمد رزق صلاح .