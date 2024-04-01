اللجنة الشعبية والعشائرية تعلن توقفها عن تأمين ايصال المساعدات في غزة

العالم - فلسطين

أوضحت اللجان الشعبية، في بيانٍ صحافي، لقد جاءت مبادرة العائلات لتأمين وصول المساعدات لمستحقيها في ظل عدم وجود مؤسسات الأمم وخاصة وكالة غوث وبرنامج الغذاء العالمي حصريًا، وبناءً على لقاءات جاءت مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية".

كما وأشارت إلى، أن مبادرتها في تأمين عبور المساعدات وكسر الحصار عن محافظتي غزة وشمال القطاع، جاء تلبيةً لنداءات أبناء شعبنا والتي طلبت مساعدة بسيطة، كذلك بعد عدة مجازر قام بها الاحتلال على شارع البحر وشارع صلاح الدين ضد المواطنين المنتظرين للمساعدات.

ولفتت إلى، أن الاحتلال قد تسبب بفوضى ومجاعة بسبب رفضه السماح للمؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر ووكالة الغوث "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي بالعمل في محافظة غزة ومحافظة الشمال. وطالبت اللجان الشعبية والعشائرية، الأمم المتحدة بضرورة العمل على إعادة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر للعمل في محافظة غزة ومحافظة شمال غزة، كما طالبت بتوفير ببرنامج إغاثي متكامل يغطي احتياجات الأُسر من حيث الكم والنوع.

واستشهد مساء السبت الماضي 17 فلسطينيًا على الأقل من اللجان الشعبية والعشائرية وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال بمحيط دوار الكويت بمدينة غزة. فقد أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونيران الأسلحة الرشاشة تجاه عشرات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات عند دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.