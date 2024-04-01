الاحتلال يعتقل شقيقة إسماعيل هنية بهذه الذريعة

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن قوات من "الشرطة" داهمت منزل صباح عبدالسلام هنية (57 عاما) في تل السبع، داخل منطقة النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، زاعمة العثور على وثائق وأدلة تربطها بارتكاب "مخالفات أمنية خطيرة".



ولفتت إلى اعتقال شقيقة هنية للتحقيق معها في الوحدة المركزية في قسم شرطة النقب، على أن يتم تقديمها لمحكمة الصلح في بئر السبع مع طلب تمديد اعتقالها.

وكانت شقيقتا هنية، صباح وليلى، تزوجتا من فلسطينيين من سكان النقب منذ سنوات طويلة، بحسب المصدر ذاته.



وتشن قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش وملاحقة واعتقال داخل الأراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة والقدس المحتلتين أيضا، بالتزامن مع عدوان وحشي غير مسبوق في قطاع غزة، راح ضحيته ما يقرب من 33 ألف شهيد حتى الآن، فضلا عن دمار واسع في الممتلكات الخاصة والعامة.