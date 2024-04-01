العثور علی أجساد مکبلة في مجمع الشفاء بعد انسحاب الاحتلال

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان الاحتلال احرق مباني وأقسام مجمع الشفاء الطبي من الداخل والخارج وتم انتشال عشرات جثث الشهداء، بعضها متحللة، من داخل المجمع ومحيطه وکان هناك بعض الجثث مهشمة نتيجة دهسها بالدبابات والجرافات العسكرية.

ووصف مراسل العالم حجم الدمار في داخل المجمع والمباني المحيطة به كبير جداً ما يصل نسبته الی أکثر من 100 بالمئة، فيما أفاد الدفاع المدني في القطاع بالعثور على نحو 300 جثمان.

وأکد مراسل العالم أن جيش الإحتلال أعدم مواطنين داخل مجمع الشفاء الطبي، لافتاً إلى العثور على جثث أشخاص أيديهم مكبلة.

ويأتي انسحاب القوات الإسرائيلية بعد نحو أسبوعين على اقتحامها مستشفى الشفاء وحي الرمال غرب مدينة غزة، في 18 مارس الماضي، في حين زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 200 "مسلح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأن مئات آخرين استسلموا.

هذا وتنفي "حماس" أن يكون لها وجود عسكري في المستشفى، وقال متحدثون باسمها إن القتلى مدنيون.