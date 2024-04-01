طولكرم.. الاحتلال يعتقل زوجة اسير محرر لإرغامه تسليم نفسه

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان آليات الاحتلال جابت وسط مدينة طولكرم، وتحديداً ميداني جمال عبد الناصر والشهيد ثابت ثابت، وشارعي نابلس وباريس، قبل أن تتوجه إلى شارع الحدادين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علاء شريتح في حي الإسكان الفلسطيني، خلف جامعة القدس المفتوحة في طولكرم، واعتقلت زوجته للضغط عليه لتسليم نفسه.

وکانت قوات الاحتلال قد اعتقلت زوجة شريتح في مرات سابقة إلى جانب أمه وعدد من أشقائه واستجوبتهم واجرت تحقيقاً معهم.

من جانب أخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية في مدينتي أريحا والقدس المحتلة.

وأفادت مراسلة العالم بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العوجا شمال أريحا شرقي الضفة الغربية وهدمت أربعة محال تجارية، كما هدمت 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارات في بلدة حزما شمال شرق القدس وسط الضفة الغربية.

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