نتنياهو يعلن الموافقة علی اجتياح رفح وحماس تعلن الاستعداد لمواجهته

العالم - الاحتلال

في إطار الاصرار على سياساته المدمرة التي باتت مرهقة لساسة الكيان الاحتلال نفسه، ورغم التحذيرات الإقليمية والدولية المتصاعدة من تداعيات كارثية لاجتياح رفح في ظل وجود نحو مليون وأربعمئة ألف فلسطيني في المدينة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة حكومته على الخطط العملياتية لاجتياح رفح، في أقصى جنوب القطاع المحاصر.

وفي مؤتمر صحفي أکد نتنياهو ان اي ضغوط اميرکية او غيرها لاتمنع القوات الاسرائيلية من الهجوم علی رفح.

وقال نتنياهو: "سندخل رفح وسوف نقضي على حماس هناك وذلك لسبب بسيط هو لا نصر دون دخول رفح ولانصر دون القضاء علی حماس".

ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي کشف فيه موقع أكسيوس الأميركي عن عقد اجتماع افتراضي بين واشنطن وتل أبيب بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأوضح موقع اکسيوس نقلاً مصادر اسرائيلية واميرکية أن اللقاء يبحث اقتراحات إدارة بايدن البديلة للاجتياح العسكري لرفح. مشيراً الی أن هناك أنباء عن اجتماع مباشر بين الوفدين بحلول الأسبوع المقبل.

وأصبح هذا اللقاء الذي كان من المفترض أن يعقد الأسبوع الماضي، قضية خلافية بين نتنياهو وبايدن، لامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، إذ أعلن نتنياهو الغاء زيارة وفده إلى واشنطن، بسبب التراجع الواضح للموقف الأميركي الثابت منذ بداية الحرب.

ورداً علی التهديدات الاسرائيلية أکد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ان حماس تبذل جهدها لمنع العدوان على رفح، مشددا الوقت ذاته علی استعداد المقاومة للمواجهة.