بعد اخراجه عن الخدمة.. الاحتلال ينسحب من محيط مجمع الشفاء

العالم _ خاص بالعالم

هنا ظهر المشهد على هذا النحو في مجمع الشفاء الطبي الذي انسحب منه جيش الاحتلال ومن محيطه غربي مدينة غزة بعد عملية اقتحام وحصار استمرت نحو أسبوعين.

فيما توجهت قوات الاحتلال جنوبا حيث يوجد معسكر لها تتمركز فيه الدبابات والجرافات في المنطقة الواقعة بين حيي الشيخ عجلين وتل الهوى.

شهود عيان أفادوا بأن الانسحاب كان مفاجئا وتزامن مع إطلاق نار وقذائف من الدبابات صوب مبان سكنية في محيط المجمع الطبي.

وأفادت مصادر طبية بالعثور على جثث مئات الشهداء في مجمع الشفاء والشوارع المحيطة به عقب انسحاب جيش الاحتلال الذي اعلن قتل 200 فلسطيني، واعتقال 500 آخرين واحتجاز نحو 900 شخص خلال العدوان الذي نفذه في مجمع الشفاء الطبي.

هذا وأقدمت قوات الاحتلال على إحراق مبان المجمع الطبي وتسببت في خروجه بالكامل من الخدمة واحدثت دمارا هائلا في المجمع والمباني المحيطة به.

وخلال فترة الهجوم الإسرائيلي تم انتشال بعض الشهداء، فيما بقيت جثث كثيرة ملقاة على الأرض بعضها مكبلة الأيدي في محيط المجمع والشوارع والمباني السكنية التي كانت محاصرة من قبل قوات الاحتلال.

وطوال فترة الحصار، عرقل جيش الاحتلال الاسرائيلي وصول الفرق الإغاثية وممثلي المنظمات الدولية إلى المنطقة للقيام بمهام إنسانية و عمليات إجلاء ما فاقم الأزمة الإنسانية وصحية في محيط هذا المجمع الطبي.