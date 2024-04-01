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مراسل العالم..

قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية اسدود

الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل منفذ عملية اسدود التي وقعت الليلة الماضية والتي أدت الی اصابة 3 مستوطنين بجراح خطيرة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في الخليل ان عدداً کبيراً من أليات الاحتلال داهموا منزلاً للشهيد وشرعوا بعمليات تفتيش واسعة في المنزل اضافة الی اجراء تحقيق واستجواب ميداني مع افراد العائلة.

واطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بکثافة وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان الذين تواجدوا في المنطقة وفي محيط المنزل، لحظة الاقتحام.

هذا وأدت عملية الطعن التي نفذها الشهيد "مؤمن فايز المسالمة" من مدينة الخليل، الی سقوط قتيل صهيوني وإصابة اثنين آخرين، قبل ان يستشهد علی يد الشرطة الصهيونية المتواجدة في المكان.

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