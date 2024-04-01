الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم نساء

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في نابلس ان قوات الاحتلال اعتقلت 22 مواطنا مساء يوم امس وصباح اليوم ليصل عدد المعتقلين منذ السابع من اكتوبر الى نحو 7890.

وأضافت ان اكثر من 20 آلية عسكرية اسرائيلية اقتحمت محافظة طولكرم من معبر الطيبة التجاري جنوبي المحافظة.

وأكدت ان قوات الاحتلال قامت بمداهمة وتفتيش منزل احد المواطنين واعتقلت زوجته كوسيلة للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي جنين قامت قوات الاحتلال باعتقال مواطن بعد اقتحامها لحي خروبة وقامت بتحطيم 3 مركبات تعود لمواطنين في هذه المنطقة.

وتابعت مراسلة العالم أن جيش الاحتلال اقتحم عدة قرى بمدينة نابلس واعتقال مواطن بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا.

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