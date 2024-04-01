الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤
١١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع الإيراني:

تحسين أمن الحدود الشرقية باستخدام المسيرات و المعدات الحديثة

تحسين أمن الحدود الشرقية باستخدام المسيرات و المعدات الحديثة
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد محمدرضا آشتياني أن الوزارة تعمل على تحسين أمن الحدود الشرقية للبلاد من خلال استخدام المعدات الحديثة والكاميرات المتطورة والمروحيات والطائرات بدون طيار.

العالم - إيران

وحول إقامة تحصينات في الحدود الشرقية للبلاد لتعزيز الأمن في هذه الحدود قال العميد آشتياني: في هذه الخطة لا يقتصر الأمر على بناء جدار فحسب، بل لدينا العديد من الخطط في المناطق الحدودية، والتي تشمل إنشاء الحواجز، واستخدام المعدات الحديثة والكاميرات المتطورة والمروحيات والطائرات بدون طيار.. وتعد معدات وتدريب حرس الحدود أمرا مهما أيضا، وكل ذلك معا يضمن أمن الحدود.

وأضاف: لا يوجد بلد يتمتع بنفس القدر من الأمن على حدوده مثلنا.. وبالطبع فإن تنفيذ عمليات لمجموعة إرهابية على الحدود لا يدل على قوتها؛ لأن فعلها إرهابي وليس علامة على قوتها.

وأكد وزير الدفاع الإيراني: إن هذه الأعمال الإرهابية تحدث في جميع الدول، لكن الآن العامل الأمني لحدودنا مرتفع مقارنة بالعديد من الدول، ومع الخطة الجديدة التي يجري تنفيذها سيزداد العامل الأمني لحدودنا.

روابط ذات صلة

قائد القوات البرية لحرس الثورة يتفقد الحدود الجنوبية الغربية للبلاد

استشهاد احد قوات حرس الحدود الايراني جنوب شرقي البلاد

تفکیك خلية ارهابية في الحدود الشرقية لإيران

العميد آشتياني: أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان لتصعيد الأزمة والتوتر بالمنطقة