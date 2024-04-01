تحسين أمن الحدود الشرقية باستخدام المسيرات و المعدات الحديثة

العالم - إيران

وحول إقامة تحصينات في الحدود الشرقية للبلاد لتعزيز الأمن في هذه الحدود قال العميد آشتياني: في هذه الخطة لا يقتصر الأمر على بناء جدار فحسب، بل لدينا العديد من الخطط في المناطق الحدودية، والتي تشمل إنشاء الحواجز، واستخدام المعدات الحديثة والكاميرات المتطورة والمروحيات والطائرات بدون طيار.. وتعد معدات وتدريب حرس الحدود أمرا مهما أيضا، وكل ذلك معا يضمن أمن الحدود.

وأضاف: لا يوجد بلد يتمتع بنفس القدر من الأمن على حدوده مثلنا.. وبالطبع فإن تنفيذ عمليات لمجموعة إرهابية على الحدود لا يدل على قوتها؛ لأن فعلها إرهابي وليس علامة على قوتها.

وأكد وزير الدفاع الإيراني: إن هذه الأعمال الإرهابية تحدث في جميع الدول، لكن الآن العامل الأمني لحدودنا مرتفع مقارنة بالعديد من الدول، ومع الخطة الجديدة التي يجري تنفيذها سيزداد العامل الأمني لحدودنا.