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تصعيد جديد للإحتلال، استهداف المراكز الدبلوماسية في سورية.. واستهداف قاعدة بحرية في ايلات عملية نوعية للمقاومة العراقية

تصعيد جديد للإحتلال، استهداف المراكز الدبلوماسية في سورية.. واستهداف قاعدة بحرية في ايلات عملية نوعية للمقاومة العراقية
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول استهداف عدوان إسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص.

العالم - بانوراما

وكشفت مصادر أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد قائد فيلق القدس في سورية ولبنان العميد محمد رضا زاهدي ونائبه وعدد آخر من الأشخاص الذين كانوا موجودين داخل المبنى.

وأكد السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري أن العدوان يعكس حقيقة الكيان الإسرائيلي الذي يمارس كل ما يعادي الإنسانية، فيما أكدت طهران أنها هي من تقرر طريقة وتوقيت الرد على هذه الجريمة الإسرائيلية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي انفجرت في إيلات أصابت مبنى في القاعدة البحرية.

وبدوره قال موقع إسرائيل هيوم إن المسيرة التي أطلقت من العراق سقطت قرب سفينة ساعر الحديثة التابعة للأسطول الحربي الإسرائيلي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الاستهداف ما يؤكد أن القصف أدى إلى خسائر كبيرة بصفوف جيش الاحتلال.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أنها قصفت هدفا حيويا في الأراضي المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وخلال الفترة الماضية أعلنت المقاومة العراقية واليمنية استهداف مواقع حيوية داخل الأراضي المحتلة ولكن كيان الاحتلال حاول التكتم عن المناطق المستهدفة، في محاولة منه لتقليل الخسائر وعدم نشر المعلومات إعلاميا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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