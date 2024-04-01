الأوقاف السورية تفتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج

العالم - سوريا

وأعلن الوزير أن الوزارة ستطلق اليوم الإثنين رابط المنصة التي سيتم من خلالها التسجيل لأداء فريضة الحج.

وأكد الوزير أن الفريق المعني قد أنهى مباحثاته مع الجانب السعودي، مما أدى إلى فتح باب التسجيل للحج لموسم 1445.

وأوضح أن الاتفاقية تتيح للحكومة السورية حصراً ملف الحج بإدارة الوزارة للمرة الأولى بعد 12 عاماً من الغياب.

التسجيل على المنصة متاح لجميع السوريين الذين تجاوزوا سن الـ18، مع تحديد عدد الحجاج بواحد لكل ألف مواطن.

وأشار الوزير إلى أن الحجاج سيغادرون إلى السعودية عبر مطار دمشق الدولي، وأن كافة الإجراءات اللوجستية تم حلها بالكامل، مع التأكيد على أن التسجيل والإجراءات ستتم بشكل أوتوماتيكي عبر المنصة دون تدخل بشري.

فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية في وقت لاحق، وسيتم تنظيم الرحلات إما عبر الأفواج التي تنظمها الوزارة أو عبر المكاتب المرخصة، وسيتم التواصل مع الحجاج لاتخاذ الإجراءات اللاحقة.