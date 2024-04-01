حماس: لا حديث حاليا عن جولة جديدة من مفاوضات الهدنة في غزة 

العالم – خاص بالعالم

حركة حماس أعلنت أن الحديث عن جولة جديدة للمفاوضات غير واقعي. القيادي في حماس أسامة حمدان قال إن الاحتلال لم يقدم أي التزام في ردوده على مقترح الاتفاق المقدم، وحاول المماطلة في الرد على النقاط الأساسية التي تتبناها المقاومة وهي وقف العدوان والانسحاب من القطاع وعودة النازحين الى شمال القطاع واعادة اعمار غزة.



رد حماس يأتي في وقت كشفت مصادر عبرية أن وفدا اسرائيليا توجه الى العاصمة المصرية القاهرة من اجل بحث سبل استئناف المفاوضات.

المصادر قالت إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع والوفد المفاوض صلاحيات اكبر في محاولة للتوصل الى اتفاق هدنة مع المقاومة.

المصادر أشارت إلى ضغوط من داخل المجلس الحربي الاسرائيلي دفعت بنتنياهو لقبول توسيع صلاحيات الوفد المفاوض، مضيفة أن المطالب بإبداء مرونة في المفاوضات مع المقاومة بنيت على فكرة أن التشدد لن ينجح في استعادة الأسرى من غزة.

في المقابل يؤكد المراقبون إن المرونة لا تكفي من أجل التوصل الى اتفاق هدنة، مضيفين أن حكومة الاحتلال تحاول الالتفاف على مطالب المقاومة وهذا ما يجعل من التوصل الى اتفاق في القطاع امرا مستبعدا ف يالوقت الحالي على الاقل.

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