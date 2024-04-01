​​​​​​​'كأنه فيلم رعب' و'يفوق الجريمة'.. صحفي يصف المشهد في مجمع الشفاء

العالم - فلسطين

وقال خضر الزعنون: "تشعر وكأنه فيلم رعب، لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا"، وتابع: "الجرافات تجرف جثث الناس في كل مكان حول وداخل فناء المستشفى".

وأشار الزعنون إلى أن الناس وصلوا إلى المجمع بحثا عن أفراد مفقودين من عائلاتهم.

وأضاف الصحفي: "الكثير من العائلات تبحث عن أحبائها ولا تتمكن من العثور عليهم. بعضها يُعرف أنهم قُتلوا لكن جثثهم لا تزال مفقودة".

وأردف الزعنون: "لقد وجدنا عائلات بأسرها مقتولة وجثثهم متحللة في المنازل المحيطة بالمستشفى".

وقال الزعنون إن الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة في المجمع كانوا يعانون من سوء التغذية.

وأضاف: "يعاني الأشخاص الذين هم على قيد الحياة داخل المستشفى من المجاعة حيث كان يتم إعطاؤهم زجاجة مياه واحدة يوميًا يتقاسمها 6 أشخاص".

وتابع الزعنون: "أنظر حولي ولا أًصدق ما أراه"، وأضاف: "هذا يفوق وصف الجريمة".