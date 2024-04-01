جيش الإحتلال يعترف بمقتل ضابط خلال المعارك في خانيونس

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 33 الف شهيد واكثر من 753 الف مصاب.

واشارت وزارة الصحة الى ان الإحتلال الإسرائيلي ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها نحو 63 شهيدا و94 إصابة خلال الاسعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت إن 'عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم'.

نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي، مشاهد جوية تظهر غارات طائراته الحربية على أبراج سكنية ومناطق مأهولة في قطاع غزة، ضمن عدوانه المستمر لليوم الثامن والسبعين بعد المائة، مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

في المقابل قامت المقاومة بالرد عبر عدة عمليات استهدفت مصالح لجيش الاحتلال واعترف جيش الإحتلال بمقتل ضابط خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في خانيونس.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثمانية عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

استهدفت كتائب القسام مركزا لقيادة عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا بمدينة غزة بقذائف الهاون، وبثت مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بقذائف الهاون.

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