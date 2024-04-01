وزير الخارجية السوري: كيان الإحتلال لن يؤثر على العلاقات الإيرانية السورية

العالم – خاص بالعالم

السفير الايراني في دمشق حسين أكبري والذي ادعت بعض المصادر كذبا اصابته في بداية العدوان، أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية ويمارس كل ما يعادي الإنسانية لتحقيق ما يريد.

مصادر أكدت أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني في دمشق بخير لكن مبنى القنصلية قد تدمر بالكامل.

وزارة الدفاع السورية اكدت استهداف مبنى القنصلية في الغارة الجوية الإسرائيلية، موضحة أن العدوان الإسرائيلي جاء عبر غارة من جهة الجولان المحتل، وأن الدفاعات السورية تصدت لعدد من الصواريخ، وأضافت أن المبنى دمر بالكامل، ما أسفر عن استشهاد وغصابة عدد ممن كان بداخله.

وسائل اعلام ايرانية أكدت استشهاد العميد في حرس الثورة الإيراني محمد رضا زاهدي جراء العدوان الاسرائيلي، والذي يشغل منصب قائد فيلق القدس في سورية ولبنان.

وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ومن داخل مقر السفارة الإيرانية بدمشق، التي زارها فور وقوع الاعتداء، أدان بقوة الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء، مؤكدا أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسورية.

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