فيديو: معلومات خاصة عن تسلل قوة أمنية من السلطة إلى القطاع!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم: وقد اكد البيان اعتقال اعداد منهم في مناطق الجنوب، وقد حذر من تشكيل اي قوات امنية دون التشاور مع فصائل المقاومة في قطاع غزة او بالتنسيق مع الاحتلال والتي ستعتبرها احتلالا داخل القطاع.

واوضح ان هذا الامر كان مخططا له من خارج القطاع ولكنه فسشل امام صمود المقاومة الفلسطينية في تلك الاثناء من مدينة رفح حتى اقصى الشمال.

وتابع مراسلنا: الجيش الاسرائيلي تحدث عن قتل اثنين من افراد هذه القوة واتهم حركة حماس او المقاومة بقتل الموظفين في السلطة الذين دخلا الى مناطق الشمال ولكن المصادر الفلسطينية تقول انه يريد احداث بلبلة.

واكد ان هناك معلومات متضاربة حول مصدر النيران هل هو الجيش الاسرائيلي او المقاومة، ولكن المحصلة هي ان المخطط لم ينجح وما يراد ان يمر لا بد ان يكون عبر المقاومة الفلسطينية.

من جهة اخرى افاد مراسنا بأن الجيش الاسرائيلي انها عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي مخلفا الدمار الهائل في مبانيه بالاضافة الى عشرات الشهداء والمئات من المصابين.

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