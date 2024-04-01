الجرائم الممنهجة.. الاحتلال يواصل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينات

العالم - فلسطين

وأوضح نادي الأسير أن الطالبات هن: جنين محمد عمرو 21 عاما، وأنغام يوسف عصافرة 21 عاما، وشهد محمد عصافرة 20 عاما، بالإضافة إلى الطالبة براءة جمال كرامة 18 عاما، لمدة أربعة شهور جديدة، وهن معتقلات منذ شهر ديسمبر 2023.

وأشار النادي أنه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري، فإن عدد الأسيرات المعتقلات إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ (19) أسيرة، وهن من بين نحو 73 أسيرة تقبعن في سجون الاحتلال، علما أن هذا المعطى لا يشمل جميع معتقلات غزة في المعسكرات جراء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهن.

وفي هذا الإطار يشير نادي الأسير إلى أن الاحتلال أصدر بعد السابع من أكتوبر ما يزيد عن (4430) أمر اعتقال إداري، وشملت كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء.

يذكر أن جريمة الاعتقال الإداري إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيا بحق الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سري)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.