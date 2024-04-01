أميرعبداللهيان: الاحتلال يتحمل تبعات الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق

العالم - إيران

وإثر اعتداء الكيان الصهيوني مساء اليوم على مبنى القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل مقداد اتصالاً هاتفيا مع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، وبحث الوزيران خلال الاتصال مختلف جوانب هذه الجريمة.



وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره السوري، بأن فقد نتنياهو توازنه العقلي تماما بسبب الاخفاقات المتتالية لقوات الاحتلال وعدم تحقيق أهدافه في غزة.

وتقدم أميرعبداللهيان بالشكر لحضور وزير الخارجية السوري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق قائلاً: إن نتنياهو فقد توازنه العقلي تماماً بسبب الإخفاقات المتتالية للكيان الإسرائيلي في غزة وعدم تحقيق الأهداف المتوهمة للصهاينة.

واعتبر أميرعبداللهيان الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاكا لكافة الالتزامات والمواثيق الدولية وحمل الکیان الصهيوني تبعات هذا العمل، وأكد على ضرورة رد فعل جدي من قبل المجتمع الدولي على مثل هذه الأعمال الإجرامية.

بدوره أدان وزير الخارجية السوري في هذا الاتصال الهجمات الإجرامية للکیان الصهيوني بأشد العبارات، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للمواثیق الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.