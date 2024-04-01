السفير السوري في ايران يحذر: الجنون الاسرائيلي قد يفجر المنطقة برمتها!!

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واضاف الدكتور ديوب: هذا العدوان يشكل انتهاكا واضحا وكاملا لكل المواثيق والاعراف الدولية لانه استهدف مبنى دبلوماسيا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفقا لاحكام القانون الدولي، كما ادى الى استشهاد مدنيين وعسكريين بينهم دبلوماسيون.

وتابع: نحن نؤكد دعمنا للجمهورية الاسلامية الايرانية والمضي قدما في تقوية علاقاتنا في كل المجالات وندعو المجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذه الجرائم السافرة التي تشكل تهديدا كبيرا للامن والاستقرار في المنطقة.

وحذر السفير السوري في طهران من ان هذه الاعتداءات يمكن ان تؤدي الى توسيع رقعة الحرب التي يشنها الكيان الهصيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

واكد انه لا شك ان هذا الاعتداء هو انتهاك للقانون الدولي واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو انتهاك في نفس الوقت للسيادة السورية والسيادة الايرانية وعدوان مباشر عليها، ومن حق ايران وسوريا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون الدولي لمواجهة مثل هذه الاعتداءات.

وشدد الدكتور ديوب على ان العلاقات بين سوريا وايران راسخة وثابتة ولن تستطيع مثل هذه الاعتداءات ان تهزها او تضر بها على الاطلاق، ولن تؤثر على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتؤكد صحة ودقة وصوابية خيارات الشعبين والقيادتين في البلدين.

وحذر من عواقب وخيمة على المنطقة لهذه الاعتداءات الاجرامية للكيان الصهيوني معتبرا انها قد تقوض الجهود التي تبذل لمنع توسع رقعة الحرب في المنطقة، معتبرا ان هذا الجنون الاسرائيلي قد يفجر المنطقة برمتها، وقد تكون عواقبها وخيمة على المنطقة كلها.

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