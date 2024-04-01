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ردا على الاعتداء على قنصليتها في دمشق..

كنعاني: إيران ستتخذ القرار حول طبيعة الرد على العدوان الإسرائيلي

كنعاني: إيران ستتخذ القرار حول طبيعة الرد على العدوان الإسرائيلي
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة، الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني المعتدي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، وقال إن إيران، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستتخذ القرار حول طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي.

العالم - إيران

واعتبر كنعاني هذا العدوان السافر انتهاكا صارخا للأنظمة الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وأضاف: يجب إدانة هذا العمل بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدي.

واضاف: ان التحقيق جار في أبعاد هذا الهجوم البغيض والمسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق الكيان الصهيوني المعتدي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستقرر طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي.

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