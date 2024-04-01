الإمارات تدين العدوان الاسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

العالم - الامارات

واستهدف عدوان جوي إسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة بالعاصمة السورية دمشق، حيث دمر مبنى القنصلية بالكامل. وأشار مراسل العالم إلى أن العدوان الإسرائيلي طال منطقة مكتظة بالمدنيين في حي المزة بدمشق.

واكدت وزارة الدفاع السورية إستهداف مبنى القنصلية في الغارة الجوية الإسرائيلية، موضحة أن العدوان الإسرائيلي جاء عبر غارة من جهة الجولان المحتل، وأن الدفاعات السورية تصدت لعدد من الصواريخ، وأضافت أن المبنى دمر بالكامل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد ممن كان بداخله.

ودان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة، الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني المعتدي على مبنى القنصلية الايرانية في دمشق، وقال إن إيران، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، وستتخذ القرار حول طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي.

واعتبر كنعاني هذا العدوان السافر انتهاكا صارخا للأنظمة الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وأضاف: يجب إدانة هذا العمل بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدي.

واضاف: ان التحقيق جار في أبعاد هذا الهجوم البغيض والمسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق الكيان الصهيوني المعتدي.