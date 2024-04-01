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تجمع جماهيري غاضب في طهران تنديدا باغتيال العميد زاهدي (فيديو وصور)

الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

تجمع عشرات من الإيرانيين في ساحة فلسطين بطهران العاصمة، احتجاجا على إغتيال العميد زاهدي على يد الإحتلال.

العالم - إيران

وأعلن حرس الثورة الإسلامية استشهاد العميد زاهدي والذي يشغل منصب قائد فيلق القدس في سورية ولبنان ومحمد هادي رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

واستهدف عدوان جوي إسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة بالعاصمة السورية دمشق، حيث دمر مبنى القنصلية بالكامل. وأشار مراسل العالم إلى أن العدوان الإسرائيلي طال منطقة مكتظة بالمدنيين في حي المزة بدمشق.

واكدت وزارة الدفاع السورية إستهداف مبنى القنصلية في الغارة الجوية الإسرائيلية، موضحة أن العدوان الإسرائيلي جاء عبر غارة من جهة الجولان المحتل، وأن الدفاعات السورية تصدت لعدد من الصواريخ، وأضافت أن المبنى دمر بالكامل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد ممن كان بداخله.

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