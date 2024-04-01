حماس والجهاد تدينان بشدة العدوان الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية بدمشق

العالم - فلسطين

وقالت حركة الجهاد إلى أنّ "هذا الهجوم الصهيوني الغادر هو محاولة من العدو لتوسيع العدوان والهروب من الفشل في غزة"، مؤكدة أنّ "العدو سيستمر في الفشل، وسيفشل في كل الجبهات، حتى إلحاق الهزيمة الكاملة به بإذن الله".

وفيما يلي نص التصريح:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغادر على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

إن هذا الهجوم الصهيوني الغادر هو محاولة من العدو لتوسيع العدوان والهروب من الفشل في غزة.

نؤكد على أن العدو سيستمر في الفشل، وسيفشل في كل الجبهات، حتى إلحاق الهزيمة الكاملة به بإذن الله.

نتقدم من الأخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران ومن الشعب الإيراني الشقيق ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي، سائلين المولى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

الاثنين 2024/4/1 – 22 رمضان 1445 هـ

من جهتها دانت حركة حماس بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق عصر اليوم وأدّى لاستشهاد عددٍ من الدبلوماسيين والمستشارين الإيرانيين.

وعدّت حماس -في بيان لها الاثنين- القصف انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على سيادة كل من سوريا وإيران، وتصعيداً صهيونياً خطيراً.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع إيران وسوريا في وجه هذا العدوان النازي الغاشم، وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الفاعل لردع الاحتلال وقادته المجرمين، بوقف عدوانهم على قطاع غزة والمنطقة، والذي يصب الزيت على النار، ويقوّض الاستقرار والأمن الدوليين.