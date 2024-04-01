الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

العالم - أوروبا

وأكدت الخارجية الروسية مساء الاثنين أن الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية غير مقبول.

وقالت في بيان: "ندين بشدة هذا الهجوم على البعثة القنصلية الإيرانية في سوريا. ونعتبر أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، التي تكفل حرمتها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق".

كذلك أعربت سوريا والإمارات وسلطنة عمان عن إدانتهم للهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية في دمشق.

وقصف طيران الإحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى استشهاد دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقال السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده "سترد بشكل حاسم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق.

وأعلن الحرس الثوري، في وقت لاحق استشهاد عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

روابط ذات صلة

حرس الثورة الإسلامية يعلن أسامي شهداء اعتداء دمشق

حماس والجهاد تدينان بشدة العدوان الاسرائيلي على مبنى القنصلية الايرانية بدمشق

تجمع جماهيري غاضب في طهران تنديدا باغتيال العميد زاهدي (فيديو وصور)

الإمارات تدين العدوان الاسرائيلي على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق