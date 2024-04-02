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عبداللهيان: وجهنا رسالة مهمة للحكومة الاميركية بشان الاعتداء على القنصلية الايرانية

عبداللهيان: وجهنا رسالة مهمة للحكومة الاميركية بشان الاعتداء على القنصلية الايرانية
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، فجر الثلاثاء، ان الخارجية الايرانية استدعت القائم باعمال السفارة السويسرية في طهران باعتبار ان بلاده راعية للمصالح الاميركية في ايران، اثر الاعتداء الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، واوضح انه تم توجيه رسالة مهمة للحكومة الاميركية باعتبارها الداعم للكيان الصهيوني وقال: على اميركا ان تتحمل المسؤولية.

العالم - إیران

وكتب امير عبداللهيان على صفحته في منصة x :عند الساعة ۰۰:۴۵ من فجر اليوم الثلاثاء استدعى مدير دائرة اميركا في الخارجية الايرانية، القائم بالاعمال في السفارة السويسرية باعتبار ان بلاده راعیة للمصالح الامیرکیة في طهران، وخلال هذا الاستدعاء تم تبيين ابعاد هذا الاعتداء الارهابي والجريمة الصهيونية، والتأكيد على مسؤولية الحكومة الاميركية.

واضاف امير عبداللهيان: تم توجيه رسالة مهمة للحكومة الاميركية باعتبارها داعمة للكيان الصهيوني. على اميركا ان تتحمل المسؤولية.

هذا وكانت العلاقات العامة في الحرس الثوري قد اعلنت مساء الاثنين، استشهاد العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، في الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الهجوم الصاروخي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، عصر الاثنين.

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